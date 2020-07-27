根據BCBSA（藍十字藍盾協會）的《美國健康報告》（Health of America Report）來看，從2013年到2016年這幾年間，憂鬱症的診斷病例激增，尤其是在青少年和Y世代中，是對健康影響最大的疾病。

這個報告是基於BCBSA健康指數的醫療理賠數據，此數據可以說是美國各州的健康衡量指標，它涵蓋了200多種影響健康的疾病，並確定了那些對於商業保險人群影響最大的健康狀況。另外，這個研究報告還顯示了憂鬱症診斷與其他慢性健康狀況之間的關聯性。

青少年族群憂鬱症診斷率上升63%

其中有嚴重憂鬱症的診斷率為4.4%，尤其從2013年到2016年間，診斷率上升了33%。以罹患族群來看，青少年族群中上升了63%，在Y世代（又稱千禧世代，一般指1980年代和1990年代出生的人）則上升了47%。若以性別來看的話，女性被診斷出患有嚴重憂鬱症的比例是男性的2倍，女性與男性被診斷出憂鬱症的比例分別為6%和3%。

根據BCBSA健康指數的測量，被診斷出患有嚴重憂鬱症的人的健康狀況，平均比未被診斷出患有嚴重憂鬱症的人低了30%。而且慢性病與嚴重憂鬱症密切相關，因為被診斷為罹患嚴重憂鬱症的人當中，有85%的人罹患至少一種或多種嚴重的慢性疾病問題。

電子產品使用率頻繁，增加憂鬱症發病率

BCBSA高級副總裁兼首席醫學官Trent Haywood表示，憂鬱症的診斷正在迅速增長中，尤其是在青少年和Y世代這個新世代族群。憂鬱症在這個族群的診斷率高，可能對未來幾十年的健康產生重大影響。因此，需要進一步的教育和研究，以確保可以有效治療重度憂鬱症的方法。

羅德島州Emma Pendleton Bradley醫院精神科醫生Karyn Horowitz博士則指出，青少年憂鬱症的發病率增加，可能與電子產品使用率頻繁，以及因健康狀況不佳而產生的睡眠障礙有關，因此懷疑，社群媒體可能使本來就容易受到疾病困擾的人加重憂鬱症病情。（文授權提供／健康星球）

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(中時新聞網)