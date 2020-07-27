挪威（Norway）的氣象局日前測到位於北極圈內的斯瓦爾巴群島（Svalbard）創下歷史高溫，一般來說當地高溫約在13至17度，1979年7月16日曾超過20度一次，當時測到的最高溫是21.3度。不過25日這個歷史記錄被打破，最高溫飆到21.7度，比挪威首都奧斯陸（Oslo）更熱；有研究指出，北極熊會受到影響，將在100年內滅絕。

據《Life in Norway》報導，這次最高溫測得21.7度的時間是下午5至6時，地點則是在當地機場的氣象站，挪威氣象局在推特宣布這個消息，引發外界關注。雖然對許多地區而言，21.7度並非高溫，但斯瓦爾巴群島的朗伊爾城（Longyearbyen）位於北緯78.13度，是世界上最北端的人類可居住小鎮，有2000人在此定居。

斯瓦巴爾群島上甚至有遊客穿著短袖衣服、在露台上喝著啤酒，與過往同樣季節需穿著厚重衣物相比相差甚遠。報導指出，北極暖化的速度是全地球上最快的，斯瓦巴爾群島和周邊的北巴倫支海（Barents Sea）溫度上升最快，海水流失率也最高；上周的異常高溫，造成北極圈內許多雪、冰融化，造成流經朗伊爾城的河水水位異常的高。

近年斯瓦巴爾群島氣候變化迅速，高溫、雨勢增加導致當地出現許多雪崩，不只對居民造成影響，對陸地和海洋生物也有影響，例如馴鹿、北極熊，都因氣候變化而受到威脅，甚至有研究預計本世界末之前，北極圈會出現「季節性無冰」，有專家發表研究報告，指出北極熊在2100年將因此而滅絕。

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(中時新聞網)