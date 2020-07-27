美中緊張關係升溫，加上台股短線漲多出現震盪，雖然有台積電(2330)逆勢大漲創高撐指數，但仍不敵賣壓，上周五終場指數以下跌109點收在12304點，成交量為2645億。

先前就講過，如果川普民調持續穩定落後拜登的話，那到11月3日美大選前除了打美股上漲的經濟牌，另外就是仇中牌。所以未來美中關係持續緊張仍將是常態，所以心裡要有數。

不過川普應該也不樂見美股在大選前就提前重挫下去，美大選前美股縱使不會漲、也應該是撐區間。所以只要美中關係沒有進一步失控、擦槍走火的話，美股道瓊和陸股觀察季線支撐，NASDAQ和費半指數目前仍沿月線盤堅，除非跌破月線並造成月線下彎，才有機會回測季線進入區間中段整理。

至於台股目前也是沿月線盤堅，除非跌破月線並造成月線下彎，才有機會回測季線進入區間中段整理。目前來看，距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就較需要留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。(倫元投顧提供)

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