失蹤的慢飛天使找到了！24日小慧在返家過程中迷路，失去方向感後胡亂搭車便失去蹤影。家中年近古稀之年的老父母心急如焚，動員警力、社會局、再加上媒體協力，昨(26日)晚間終於在豐原一間超商內找到小慧了！

小慧為心智障礙者也不會講話，不懂求助，沒有手機，身上只有1本台中市智障者家長協會的聯絡簿。24日下午小慧離開協會返家，疑似搭錯車混亂迷路；而小慧在當日下午4點半搭上豐原客運55號，卻因爲沒有下車刷卡紀錄，無法查出小慧到底在哪站下車。35度烈陽下，70多歲的小慧爸爸和小慧媽媽心急如焚，兩人已經近兩天沒闔眼，喉嚨喊到發不出聲音。兩老拖著疲累的身軀，仍堅持在55號公車沿途停靠站，徒步來回尋找失蹤的小慧。

警方在昨(26日)晚間獲報，有民眾在豐原一間超商發現小慧的身影，經確認後就是本人，趕緊通知小慧父母並請社會局到場接人，而發現小慧時他已將近3天3夜沒吃沒喝，但順利尋獲已讓老父母鬆了一口氣。

(中時新聞網)