砍到見骨！爆料新書重傷皇室關係 梅根哈利回不去了 07:592020/07/27 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅根與夫婿哈利王子的自傳式新書爆料，兄嫂威廉和凱特沒有全心接納，對梅根的態度並不友善，圖為4人今年3月在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典的資料照。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅根與夫婿哈利王子自傳式新書震撼爆料，細數王室對他們不公平的待遇，把兩人和哥哥威廉王子及嫂嫂凱特間的一切不和與衝突全都攤在陽光下。 據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，消息人士說，雖然女王和資深王室成員想盡辦法幫忙，希望能趁他們在美國的「嘗試期」，為他們另設新職位，但兩人「徹底摧毀」了一切重新執行王室任務的可能。 (中時新聞網) #梅根 #哈利 #新書 #威廉 #凱特 #女王 #英國王室 #回歸 #爆料 #美國 #王室任務 也許您會感興趣 國際熱門新聞 老鼠屎？新加坡共諜在美認罪 星前外交高官火大痛罵蠢蛋 - 國際 慘不忍睹！SpaceX的星鏈衛星 毀了彗星觀測照 - 國際 經典電影《亂世佳人》 最後一位演員奧莉薇亞德哈薇蘭去世 - 國際 美大選川普對拜登 台人支持誰？民調結果超意外 - 國際 男主持人開直播…辣妻全裸入鏡 2秒畫面網上瘋傳 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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