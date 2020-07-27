梅根與夫婿哈利王子自傳式新書震撼爆料，細數王室對他們不公平的待遇，把兩人和哥哥威廉王子及嫂嫂凱特間的一切不和與衝突全都攤在陽光下。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，消息人士說，雖然女王和資深王室成員想盡辦法幫忙，希望能趁他們在美國的「嘗試期」，為他們另設新職位，但兩人「徹底摧毀」了一切重新執行王室任務的可能。

(中時新聞網)