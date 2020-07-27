民進黨前秘書長羅文嘉，日前接受媒體專訪表示，「當年那個充滿理念的民進黨，早已不是他所熟悉的政黨，如今已成世俗化政黨，對處理政媒關係頗感失望，有些處事的界線，超過他理解，認為遲早會出事」。對此，港媒就以四點分析民進黨現在的困境，以及對台灣的長久影響。

前民進黨立委林濁水則認為，「羅文嘉說得客氣了」。港媒《中評社》今(27日)發表評論文章分析羅文嘉一席話，認為羅文嘉和林濁水等資深黨員，點出民進黨「鼎盛期」問題，完全執政不一定就能為所欲為，是值得深思的。

評論文也進一步以四點分析民進黨問題，第一，民進黨靠「反中、仇中」取得政權，但台灣的長遠發展，需要妥善處理兩岸關係，這正是民進黨治理上的弱項。第二，社會上對民進黨一黨獨大的擔心和凝慮在增加中，顯然不利於民進黨的長遠發展。

其三，政媒結合的現狀，正是其過去極力反對和抗爭的，不僅社會觀感不佳，民進黨內也有不少人認為背叛了黨當初的理念和價值。

其四，民進黨操作政治議題(含選舉)是強項，但「發展經濟」基本上還是弱項，尤其現在「台灣經濟轉型、產業轉型困難」等難題重重，且「低薪、失業問題」突出。雖然問題性質不盡相同，但問題會逐漸累積和顯現是肯定的。

(中時新聞網)