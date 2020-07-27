BIO Asia-Taiwan 2020亞洲生技大會昨(26)日閉幕。首創的互動式線上論壇湧入高達5000觀看人次，其中國外與會者佔30%；備受矚目的全球性一對一商機媒合平台(One-on-One Partnering)也有超過6000筆的媒合邀請。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，從國內與國際參與度來看，今年以實體加線上方式舉辦是一個對的決定！他表示，雖受疫情影響，國外人士無法參與，但透過線上展覽、論壇、公司展望說明會與商機媒合，順利讓台灣生技產業跨出國際進行合作和媒合、募資。

今年在實體展覽共有496家公司參與、1077個攤位。除以往展區外，也包含國家館、國際藥廠、精準醫療、細胞及再生醫療，還有科技部新創團隊共50個團隊參展。更因台灣在此次抗疫表現傑出，新增了國際防疫形象館，匯集台灣此次在防疫上，最前線防疫研發能力，包含檢測技術、試劑，疫苗、數位科技、新藥，展現台灣堅實防疫成果。

22日開始為期三天的「亞洲生技論壇」則湧入高達5000觀看人次，其中國外與會者佔30%，前三名為美國、日本與中國。以「危難中找尋生機」為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療、及投資與區域合作等5大領域、14場論壇。五大主題論壇結合了產官學研各界共同籌辦。包括工業局、生技中心、工研院、資誠、台杉、北醫、中研院、國衛院等單位參與。

公司展望說明會(Company Presentations)簡報也擴大規模舉辦逾55場，並首次採以線上方式進行，除了國內外生技、製藥、醫材、檢測廠商踴躍參與外，還有來自日本大和企業投資率5家公司、來自以色列10家、義大利7家等國際優質廠商，同時包括科技部生醫生態發展辦公室(BEST)、SPARK Asia、生醫商品化中心(BMCC)等共計45家新創團隊，透過公司簡報提升能見度，增加更多媒合商機。

大會表示，今年不論實體與線上都熱鬧滾滾，在實體展覽中，許多參展單位也藉此機會發表重要成果，而線上攤位，則改變以往大家參與實體展覽被動等待參觀者的方式，許多線上參展商主動出擊，在公眾聊天室宣傳自己攤位特色，邀請與會者至攤位參觀，藉由各種方式達成可能的潛在合作商機。

(時報資訊)