太空人王牌投手韋藍德(Justin Verlander)本季恐怕報銷了，總教練貝克(Dusty Baker)27日宣布韋藍德右前臂拉傷，需要休養幾周。韋藍德已接受核磁共振檢查，對於本季能否回歸，貝克不肯說，「我目前只能告訴你這麼多。」

韋藍德開幕戰主投水手隊，6局失2分奪首勝，貝克說當時就有狀況，但韋藍德還是投得虎虎生風，球速也沒下滑，現在他受傷讓太空人球團「非常詫異」。本季例行賽只有60場，休養兩個月就差不多整季報銷了(季後賽9月底開打)。

右前臂拉傷有機率是手肘問題，外界推測最糟的結果是韌帶重建手術(Tommy John)，當地媒體《休士頓紀事報》認為八成是肘傷，直說韋藍德本季已經結束了。韋藍德37歲半，若是手肘開刀可能要39歲才能回歸。他生涯幾乎每年先發都超過30場，只有在2015年降到20場，去年還拿了第2座賽揚獎，亦是少數未被肘傷纏身的頂尖投手。

(中時新聞網)