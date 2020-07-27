新冠肺炎疫情衝擊多項產業，政府推出「振興三倍券」刺激消費，粉絲專頁「新議程」則發揮創意，提出週休「三倍放」，改變消費著集中在週六、週日出遊的模式，讓各種旅遊消費分攤到平日，喊話若貼文超過3千讚，就會找立委推動修法。

「新議程」由前民進黨青年部主任周奕成所創立，臉書指出，「三倍放」比三倍券的振興效果更大，三倍券對刺激消費是有效果，但遇到一個「天花板」，就是供應能量問題，像是所有消費者都在週六日出門吃飯，餐廳就會爆滿；所有家庭和情侶都在週六日出門旅遊，民宿就會爆滿、高速公路就會塞滿，加上因沒有觀光客，餐廳和景點在週一到週四常常是空的。

該臉書建議，大部分公司機關可採「彈性週休」，讓週一到週日每天都有人平均休假，但每週可能保留1天，例如週二是所有人不休假。

「新議程」表示，大致上每週六天，每天全國都有1/3的勞動人力在休假，各種消費旅遊就會平均分攤到週間日，每個人仍是週休2日，但全國來說就是「週休6日」，放假變成三倍，店家能夠營業爭取業績的時間也變成三倍。

該臉書提到，防疫振興一定要有創意、有魄力，台灣能夠在短期內封島鎖國拚內需，在這些條件下，台灣一定要超前思考、超前創新，「三倍放」可創造比三倍券更大的振興效果，也可以改變很多產業服務模式，「認同請按讚分享。超過三千，我們就結合立法委員推動優先修法」。

對此，網友表示，「這是針對旅遊觀光業而提議的吧」「有小孩的怎麼辦？」「我想知道哪幾位立委會被你們害到」「女朋友放假，我沒放假，這要怎麼Fun假？」

(中時新聞網)