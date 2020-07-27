颱風總算有動靜了！氣象專家吳德榮說，美國模式模擬周五(7/31) 呂宋島東方有熱擾動發展起來，強度較強；歐洲模式則模擬周日(8/2) 台灣東南方有熱帶擾動，強度較弱，兩個模式強度、位置不一樣，須持續觀察。

左圖為最新(26日20時)美國(GFS)模式第5天(7月31日)模擬，顯示呂宋島東方有「熱帶擾動」發展，強度較強。 右圖為歐洲(ECMWF)模式第7天(8月2日)模擬，台灣東南方有熱帶擾動，強度較弱。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」/圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」上表示，最新各國模式模擬，7月底到8月初，菲律賓東、西方海面環境逐漸變得有利熱帶擾動發展，但各國模式所模擬的發展時間及位置，有明顯差異：像是美國(GFS)模式在31日的模擬顯示，呂宋島東方有「熱帶擾動」發展，強度較強；歐洲(ECMWF)模式的2日模擬顯示，台灣東南方有「熱帶擾動」，強度較弱。因為有不確定性，應持續觀察最新資料。

氣象局表示，全台今天天氣悶熱，午後慎防雷陣雨。周二、周三(7/28、29)偏南轉東南風，清晨上午中南部、花東偶有雨，午後全台各地都有局部雷陣雨，範圍廣、雨勢大，留意局部大雨發生。周四到周日(7/30~8/2)風向偏東風，花東整天有間歇雨，午後各山區有較大雨勢。

(中時新聞網)