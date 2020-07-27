新北市長侯友宜的支持度高，使其未來走向再度成為外界議論話題。有評論認為，以現在的態勢看來，侯友宜時代的國民黨快來了，侯友宜鋪陳的臺派路線，未來有各種合縱連橫的可能，尤其可以從美國押寶他的方面去想像。

《美麗島電子報》13日公布最新民調，就新北市民對「5位政治人物好感度」進行調查，結果以侯友宜76.7%、陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%。至於新北市長適任度，民調結果依序為侯友宜82.4%、陳時中36.8%、蘇巧慧12%、韓國瑜10.9%。據《中評社》報導，以現在的態勢看來，侯友宜時代的國民黨快來了。

該評論指出，美國將侯友宜視為國民黨未來的合作對象，民進黨也認為侯是未來接班人。侯友宜選上市長後，與國民黨保持距離，不過原先答應要幫高雄市長補選候選人李眉蓁站臺，在爆發論文抄襲案後又縮了回去，可見其謹慎。侯的策略在黨內前所未有，雖掛著黨籍卻走自己的路做孤鳥。該評論認為，侯若想要更上一層樓，得長線經營，因此，侯有充裕的時間進行路線養成，他慢慢會成為國民黨的黨中之派，如果國民黨一直沒有起色，侯友宜就會更突出。

而侯友宜的兩岸路線，該評論認為，簡單說就是臺派，從不回應與九二共識有關議題。此外，美國在國民黨內押注侯友宜，與侯的兩岸路線有很大關係，認為他是未來可合作的對象。該評論認為，侯短期內當黨主席機會不大，但其路線會影響兩岸路線和黨主席的產生，讓國民黨的兩岸論述繼續分裂與糾纏。

(中時新聞網)