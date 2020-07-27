小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】英、超助攻 台積吃大單 明年上半年高階產能全滿

電腦處理器大廠英特爾及超微將在明年上演台積電7奈米世代製程產能爭奪戰。英特爾因為7奈米製程良率表現比內部目標落後了約12個月，首顆7奈米處理器推出時間延後至2022年底之後，英特爾除了增加10奈米產能因應，也表示會利用外在晶圓代工產能因應需求。

【2】台積再迎調升潮 500元成共識

英特爾7奈米CPU延遲，委外台積電代工機率大增，市場期盼台積電於超微、英特爾左右逢源，各大外資接連發表樂觀看法，「500元等級」推測合理股價共識正在凝聚，帶動美國存託憑證（ADR）24日大漲近一成，台積電27日開盤將直接挑戰「4」字頭。

【3】權值股加持 台股本周挑戰12,682

台股本周挑戰歷史高點12,682點在望！主因受惠台積電ADR強漲效應、美元續弱及債市資金轉股市等，投資專家齊看好周一（27日）指數開高百點行情，本周指數有機會越過歷史高點，摩台期可望拉高結算及月K線將將連四紅。

【4】13檔三優護體 亂世領軍突圍

美中政治摩擦升溫，市場風險趨避意識轉強，導致美股連兩日修正，牽動台股後續表現。法人認為，短線高檔震盪難免，選股上可著重在已完成填息的個股，顯示有長線買盤信心加持，同時具備三大法人逆勢買超，股價守穩月線之上、KD技術指標正向等「三優」條件。

【5】美第二波振興支票 8月送出

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）預告，共和黨將在27日提出最新紓困方案，其中包括每人1,200美元的第二波振興支票，預計8月就會送到美國人手中，且發送流程會比上一波更快。

(中時新聞網)