走失2天的小慧各界愛心協尋下 昨晚回到父母親愛的懷抱。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真）

走失2天的小慧昨晚近10時有民眾報案，小慧在豐原田心路1家超商內，警方火速到場確認身分，立馬通知協會人員去接小慧；小慧自24日下午迷路後不吃不喝近3天，警方貼心的為她準備便當裹腹。遍尋愛女不著心急如焚的小慧雙親，看到愛女，緊緊的將「心頭肉」抱在懷裡，感謝各界的幫忙，台灣最美的是「人」！

社會局指出，心智障礙、不會講話的小慧，24日下午4點半搭上豐原客運55號公車，疑似搭錯車迷路，不知道在哪一站下車。讓70多歲的小慧爸媽連續2天頂著烈日，在55號公車沿線各站徒步來回尋找，依然沒有發現她的身影，兩老心急如焚。

社會局表示，小慧的雙親等不到人，著急地到公益派出所報警協尋，但因沒有監視器畫面，無從得知小慧到底去哪裡？台中市智障者家長協會社工全體動員，陪著小慧爸媽在55號公車路線沿站尋找，兩老近2天都沒闔眼，喉嚨喊到發不出聲音，小慧爸爸因聽力受損預計要開刀，因為小慧失蹤的事已心力交瘁。

「小慧走失！」經媒體披露及各界的愛心協尋，昨晚近10時有民眾報案，小慧在豐原區田心路1家超商內，警方火速到場確認身分，立馬通知協會人員去接小慧，讓小慧一家人終於團圓了。人間有情、社會有愛！

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(中時 )