7月進入最後一周，也將是這個夏季最具關鍵性的一周，包括蘋果公司在內，今年帶領美股從3月谷底一路反攻的科技股巨星將於本周公布財報，聯準會（Fed）本周召開為期兩天的貨幣政策會議，美國國會將為新冠肺炎疫情衝擊提出新一輪紓困振興方案，美國科技巨頭領導人將赴國會就反托拉斯爭議發表證詞，以及美國將公布第二季國內生產毛額(GDP)初值，都將使美股面臨風起雲湧的一周。

此外，在中國下令美國駐成都總領事館關閉與停止一切運作，以反制美國下令關閉中國駐休士頓總領事館後，美中緊張局勢的後續發展也將影響美股走勢。

蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌母公司Alphabet本周將揭曉上季營運成績，被視為是驗證那斯達克當前估值的試金石。

上周道瓊指數收跌0.8%，標普500指數收低0.3%，那斯達克指數近來屢創新高，雖然上周收跌1.3%，為連續第二周收黑，但今年以來仍漲逾15%，相較之下，標普500指數今年以來跌約0.5%。

標普500指數成分股第二季獲利估下滑略逾40%，科技股獲利估僅小減4.4%，是歷來最輕微的獲利衰退之一。而已經發布財報的上市公司中，約八成企業的營運表現優於市場預期，這比例遠高於1994年來的平均值(約65%)。

分析師表示，其實企業整體獲利表現還算不錯，而美股當前的問題在於估值太高。有些股票以股價淨值比(P /B Ratio)來看似乎很便宜，但這些公司的獲利受疫情重創，在全球及美國疫情持續急升之際，某些零售商與航空業正面臨著復甦遙遙無期的擔憂。

在蘋果即將發布第三財季財報前，其上周五股價小跌0.25%，收在370.46美元，但盤中一度大跌4%，主要因Wolfe Research分析師Jeff Kvaal將其股票評級調降至「不如大盤」（underperform），並給出315美元目標價，稱蘋果基本面恐無法支撐如過去幾個月般的升勢。此外，該投銀不認為蘋果將出現5G超級周期，這是帶動蘋果股價從3月低點大漲逾60%的主要題材。根據FactSet調查，市場預期蘋果第三財季營收年減近4%，約為517.6億美元，每股盈餘估將從2.18美元下滑至2.02美元。

美國國會參議院共和黨團將公布新一輪紓困振興法案的細節，在美國的新冠肺炎確診數不斷激升，且上周初次請領失業給付人數於4個月來首見反彈之際，料將成為美國經濟復甦成敗的關鍵。

上周五，美國的新冠肺炎確診數單日就增加至少68,800人主要仍因亞利桑那州、加州、佛羅里達州與德州的感染激增，目前美國累計確診數已突破400萬人，而截至上周五美國的新冠肺炎死亡人數已連續4天超過1000人。

美國財政部長穆努欽周六在國會大廈召開記者會，宣布共和黨團準備在周一提出新一輪新冠援助法案。他表示政府準備加快速度，他與白宮幕僚長米道斯，已經和共和黨團協商及微調該1兆美元的法案，對於共和黨版本的新紓困案，川普總統將絕對給予支持。穆努欽並表示，延長即將到期的加發失業救濟金措施是川普總統的首要之務，不過給付金額將大幅調降，他稱每周額外加發600美元失業給付「太荒謬」，不利於人們重返就業，此外，他承諾將於8月推出新一輪的1,200美元振興支票方案。這項措施周日亦獲白宮經濟顧問庫德洛證實。

聯準會本周召開政策會議，市場普遍預期該美國央行將按兵不動，並重申將繼續盡一切所能為美國經濟提供援助。聯準會將再度討論保持超低利率的新策略，其一為前瞻指引政策，聯準會可藉此更加明確引導市場預期，另外，聯準會將購買定向國庫券以控制特定利率。

亞馬遜執行長貝佐斯、蘋果執行長庫克、 Alphabet執行長皮采與臉書執行長祖克柏將於7月29日周三出席眾議院司法反托拉斯小組委員會，就這些重量級科技公司在競爭與市場方面的主導地位及影響展開攻防，之後該委員會的國會議員料將發布相關報告，並提出新的反壟斷規定。該報告原定於4月公布，但受到新冠肺炎疫情影響而延宕至今。

美國本周將公布第二季GDP的第一次統計數據，將揭露當時美國緊急實施封鎖措施以防止新冠肺炎疫情快速擴散對其經濟造成的衝擊程度，經濟學家預期美國上季GDP萎縮約35%，第三季可望重拾成長，但反彈強度將取決於國會提供的激勵力道，以及新冠肺炎疫情持續給企業與經濟活動造成多大的衝擊。美國約3000萬名失業者每周可額外收取600美元失業給付的紓困措施將於7月31日落日，該措施被視為是新一輪振興方案裡最重要的部分。經濟學家認為美國國會不太可能趕在該措施到期前通過新法案，且在經過多次妥協後，給付金額也可能直接砍半。

(時報資訊)