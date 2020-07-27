台北、上海雙城論壇在疫情衝擊下，仍在22日透過視訊舉行。資深媒體人唐湘龍觀察這場論壇，直言台北市長柯文哲已取代國民黨，得到兩岸的主導權。

台北、上海雙城論壇22日在晶華酒店登場，今年論壇原本由北市主辦、上海方來台參加，受到疫情影響，今年雙方首次採視訊會談，台北市長柯文哲、上海市長龔正皆出席致詞，台北市長柯文哲致詞時重申兩岸關係立場，「交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好。」

對此，唐湘龍在網路政論節目《正經龍鳳配》上表示，因為疫情關係，兩岸雙邊往來幾乎停止的情況下，雙城論壇依然用視訊進行，這代表兩岸至少還有互動，而且這個互動在現階段是必要的。其實，現在兩岸幾乎沒有交流，就算不開會也不會怎樣，但最終雙城論壇照常舉行，所要散發出來的形式氛圍比較重要。

唐湘龍再表示，柯文哲在兩岸關係中儼然取代國民黨，當國民黨和共產黨之間幾乎沒有任何的交流，「九二共識」陷入困境，連黨主席江啟臣當選新任國民黨主席時都沒有收到賀電，更別說國共論壇等都沒有任何可能。所以今天即使是以雙城的名義，讓北京方面再這個時刻仍然覺得和柯文哲之間透過這種雙城論壇的視訊會議，去凸顯兩岸之間的交流形式還存在。

唐湘龍直言，這讓柯文哲儼然取代國民黨、白取代藍在兩岸之間的角色。至少北京接受柯文哲的「兩岸一家親」的說法，北京對台灣的政治操作，雖然沒有像過去這麼樂觀，但也沒有死心，而柯文哲未來在兩岸政策的操作上面，已有主導權。

(中時新聞網)