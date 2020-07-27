外籍航空公司指出，台灣的疫情指揮中心，限制外籍航空公司機組員如果在台過夜出現發燒現象，就要留在台灣治療，因為不被工會接受，以致目前以客機機腹運貨的長程線航班出現飛抵台灣前，先在鄰近國家換機組員，好讓機組員能當天進出台灣，但是接下來客運航班復飛都會是直飛，不可能中停換機組員，形成一大障礙。

歐美長程客運航線自3月開始停飛台北至今已近4個月，各家航空公司都已開始盡量設法復飛各國航點，外籍航空公司當中，6月17日阿聯酋航空率先復飛台北，8月6日起並將自每周3班增為4班，荷蘭皇家航空目前停飛台北時間訂在本月底，期待8月能復飛，美國聯合航空停飛時間訂在9月10日，也是希望能儘早復飛台北，加拿大航空復飛台北時間則是訂在明年3月28日的夏季班表起始日。

長程線外籍航空公司指出，目前有飛台北的航班，都是以客機機腹載貨方式飛台北，但因台灣疫情管制規定，除了機組員發燒需要留在台灣治療的規定，另在台過夜的機組員都是採取特殊通關辦法，直接送往指定旅館，特殊通關費每人每次5千元、來回就要1萬元，指定旅館僅有兩家，住宿費每晚要9千台幣，而且不允許機組員離開房間。

而鄰近國家機場，機組員過夜旅館選擇多，且允許機組員可以到餐廳用餐，還可以到健身房做運動，以致機組員將台灣的飛行任務視為畏途，讓航空公司在調度人力上發生困擾。

目前一般客機機腹載貨飛台北僅需配置三、四名機師，客運航班就需配置包括空服員在內的十餘名機組員，以台灣現行規定，營運成本將大幅增加，對於已經嚴重虧損的航空公司來說，是一大負擔。

短程線的越南籍航空公司則指出，台灣偏高的核酸檢驗費用對於人力仲介公司也是一大難題，目前至少有3千多名越南移工在台簽證逾期，而產業雇主因為疫情造成訂單減少，不願意續聘這些移工，仲介商被迫提案自費做核酸檢驗後送越南移工返鄉，但除了檢驗費太高，越南方面可能因為防疫設施負荷考慮，至今仍未鬆口同意讓這些移工返鄉。

業者評估，如果台越邊境鬆綁僅有商務客，不包括移工或返鄉探親的越配，台越航線原本移工與越配占約四成，遊客與商務客各占三成，現階段沒有遊客，三成商務客當中僅有部分會實際搭乘，客量恐不足以支撐航空公司復飛台北航線。

(工商 )