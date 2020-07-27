周杰倫直播吸引不少藝人支持打賞。(圖／翻攝自微博)

周杰倫(周董)26日驚喜開直播，除了變魔術外，也和粉絲互動，整場直播吸引超過6800萬觀看人數，不少明星也來朝聖，半小時就被斗內近億台幣，人氣相當驚人。

周杰倫之前在快手平台發布影片，並承諾關注人數達1千萬，會直播表演最強魔術，結果關注人數迅速破2千萬，他26日也履行承諾，和御用魔術師陳冠霖、魔術師好友蔡威澤、劉畊宏等友人陪同下開直播，開場就表演把硬幣瞬間移動神技，之後又將錢幣變成愛心和英文字母J。

蕭敬騰也驚喜現身周杰倫直播。(圖／翻攝自微博)

而除了變魔術外，周杰倫也和粉絲互動，金曲歌王蕭敬騰更驚喜現身，這場直播吸引不少明星觀看，郎朗、陳小春、關之琳等都大方打賞，其中王祖藍更豪刷700支「穿雲箭」，約83萬台幣。這次直播半小時內就有高達600萬人同時觀看，整場線上觀看人數破6800萬，禮物打賞折合台幣近億台幣，首次直播就成超級網紅，可見其魅力之大。

(中時新聞網)