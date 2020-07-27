自大學時期就與知名女歌手陳綺貞合作、有「貝斯女王」之稱的林姓女子，曾在2017年因涉毒被逮，被北檢勒令戒癮後獲緩起訴，不料後來又在住家吸食安非他命被查獲，當場被警方8小包安毒，由於不是第1次施用毒品，被依毒品罪嫌送辦後判刑3個月，林女供稱，毒品是由人稱「賓士殺手」的林姓男友提供的。

林女大學時期因與女歌手陳綺貞組「防曬油樂團」，交情很好，後來隨著陳綺貞走紅，2人甚至在陳綺貞2014年香港演唱會上演「女女吻」，林女不僅是陳綺貞的御用貝斯手，也曾與盧廣仲與陳昇合作過，如今卻因染毒登上媒體版面。

據《自由時報》報導，警方日前溯源追查一起毒品案時，發現毒品來自「賓士殺手」林男，捕將林男後，再循線到林女位於新店住處將她逮捕，當場查獲8小包安非他命、玻璃球10個、吸食器2組。林女被逮後供稱，毒品都是林男帶到住處供她吸食。

林男曾因一夜偷走3輛賓士，而有「賓士殺手」之稱，2人本來各自有交往對象，後來都分手雙方才相戀。

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(中時新聞網)