日本財政部於周一公布新修正數據，日本企業今年第一季於工廠和設備的資本支出較去年同期增加0.1%，在季的比較基礎上為季增3.6%。財政部下修了第一季資本支出的初值，先前預估為增加4.3%。

先前由於新冠疫情的干擾因素，日本財政部無法就資本支出收集到充足的數據，目前提出修正後的新數據。

資本支出常反應出企業獲利的趨勢，並且為用於計算GDP的數據。日本將8月3日提出修正後的第一季GDP數據，以反應新修正的資本支出。日本先前提出第一季GDP數據為年減2.2%。

(時報資訊)