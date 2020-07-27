台股上周五（24日）全體上市公司總市值為37兆4,453.89億元，較前周五（17日）總市值增加3,728.89億元，周增幅為1.01％。啟發投顧看本周指數區間介於12,000-12,700點，本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、IC設計股等。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.籌碼面新台幣持續強勢走升，外資仍站於買方，技術面上「萬二」大關若結合短期均線成為強力支撐，只要量價結構不失序，台股仍可望維持創高格局。

2. 歐美持續擴大推出救市方案、加上美國科技股財報頻傳佳音，且全球低利率環境凸顯台股殖利率優勢，中美貿易爭端及疫情有利台灣產業面替代性，價值面及基本面均有利台股後勢。加以台積電法說證實科技股旺季來臨，基本面利多搭配台幣走升的資金行情，台股中多格局未變，後市有望再次衝高。

(工商 )