前總統陳水扁今天表示，西元2004年政黨輪替後，曾發生過軍方高階將領不挺國家元首，非公開進行「柔性政變」等不合作運動。而阿扁所述情資，應是過去口述歷史回憶錄《堅持》內容。但若理解當時軍中派系生態，就知道根本沒有這回事，軍人不會搞「柔性政變」，只有因職務權位與個人恩怨之爭。

阿扁今27日在臉書發文指出，西元2000年時任參謀總長湯曜明，召開選後高階將領臨時層峰會議，會中時任陸軍總司令陳鎮湘，也揚言不在陳水扁底下任官，副參謀總長苗永慶也表示無法認同阿扁是合法總統。

陳水扁還指出，2004年連任成功，軍方大搞「柔性政變」，前海軍總司令顧崇廉在凱道前還鼓動軍隊有選擇三軍統帥權力。阿扁稱自己為穩定士氣，不得不拜訪當時已退休，現已故的前參謀總長郝柏村、前國防部總政治作戰部主任王昇，和他任命的國防部長唐飛組閣。

對於阿扁自爆遭「柔性政變」，《中時》2019年報導曾指出，2004年升任國防部長湯曜明與參謀總長李傑的關係，在04年大選前已緊繃，二人水火不容。湯曜明與湯家軍大權在握，李傑遭陸軍排擠，甚至已備好辭呈，內容具體陳述原委，準備不惜辭官。

此時又因戰備留守部隊能否投票一案，引爆二人爭執。當時有人向府方獻策，增加戰備留守人數而且不准外出投票，（當然，這樣做對陳水扁勝選有利）。府方給湯曜明壓力，要湯執行。湯曜明召集高階將領討論。會議中，李傑等人發言反對，認為應該比照2000年大選，讓留守官兵輪流外出投票。湯曜明最後拍桌怒言，「戰備留守部隊不能投票，就這樣定了。」

當時，李傑只是「就事論事」。如果真有什麼情緒，那也是「衝著湯曜明而來」，湯往左，李傑就會走右。這是2004年選前的軍中情勢。當時，與湯曜明關係緊張的，還有一人，就是國防部副部長陳肇敏。陳肇敏是省籍將領，與同是本省籍的湯曜明有「瑜亮情結」。

事實上，陳水扁選後曾二度告知陳肇敏，讓他擔任參謀總長，還在官邸召見，並拍著陳肇敏肩膀允諾「就是你了！」孰料，陳肇敏被國防部高層參了一本，人事一夕生變。最後定案的人事是湯曜明准辭，李傑接部長，李天羽接總長，陳肇敏退役。

2004大選，陳水扁因投票前一天319槍擊案，「兩顆子彈」一夕翻盤當選，藍營輸得不服，看到湯曜明在壓力下，聲稱眼疾住院請辭，如總長與副部長也一併辭，有助藍軍翻盤聲勢。

當然，軍中有人對陳水扁說了這事，動機可能是「軍種之爭」，或出於個人恩怨，或是求官；也可能是反湯家軍，刻意誇張軍中浮動氣氛，或其他難知的原委。總之，沒有軍人相信有人敢搞政變，而阿扁在兩顆子彈下以些微票數當選連任，像驚弓之鳥，才會自創「柔性政變」一詞，以示驚濤駭浪的政局。

(中時新聞網)