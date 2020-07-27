前桃園小南門幫主黃建偉在2018年被台灣刑事警察局列為查緝專刊「首惡」。他在台灣犯下2起殺人與多宗槍擊案，手法兇殘，潛逃至大陸16年；於2018年6月在廣東被逮，廣東法院於去年底一審判處其死刑；大陸媒體日前披露，廣東高院上月底時，二審裁定維持原判。

黃建偉在台灣犯下多起槍擊案後，逃往大陸16年，繼續採用暴力、暴力威脅、恐嚇等方式強行索取債務，攫取暴利。2019年12月31日被廣東省珠海市中級 人民法院判處死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產，且限制減刑。黃建偉與共犯不服判決，提出上訴。二審判決於26日經《澎湃新聞》露出，廣東高院二審於6月30日駁回上訴，維持原判緩死刑。

廣東省珠海市中級人民法院對被告人黃建偉等6人入境發展黑社會組織案一審公開宣判，以入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪並罰，判處黃建偉死刑，緩期二年執行；其餘5名被告人被判處無期徒刑至有期徒刑一年七個月。該案是近年來廣東省首宗境外黑社會入境發展滲透案件。

據了解，在大陸被判死緩的黃建偉，早在2018年就被台灣刑事警察局列為查 緝專刊「首惡」。警方調查，黃建偉曾是前桃園小南門幫主，在台灣身揹至少2條人命與多起槍擊案，潛逃大陸16年；2018年5、6月間，疑因缺錢，竟將腦筋動到當年曾提攜他的小南門創幫的李姓幫主身上，狠心綁架勒鎖錢財。2018年6月初，黃建偉和共犯被大陸公安在廣東逮捕。

(中時新聞網)