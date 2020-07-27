(09：15 更新內文)美國處理器大廠英特爾宣布延遲7奈米製程，震撼半導體業界，執行長史旺透露可能將晶圓代工業務外包，全球晶圓代工龍頭台積電有望吃下英特爾訂單，台積電ADR股價周五大漲逾9%，台股權值王台積電先進製程產能將一路旺到明年上半年。台股周一(27日)開盤大漲323.61點、以12,627.65點開出，台積電股價大漲34.50元或8.94%、暫報420.50元。

台積電股價38.00元或9.84%、暫報424.00元，逼近漲停價，台股更在帶動下漲破12682點，盤中來到12,686.36點，改寫歷史新高，

全球新冠疫情持續升溫，拉美成為新一波疫情重災區，加上英特爾財報後重挫、陸美關係緊張的影響，美國4大指數7月24日全面走低，那斯達克指數連跌2個交易日、為5月中旬以來首見。不過，台股在權值王台積電帶領下，台股27日開在12,618.65點，大漲逾300點，台積電開在412元，大漲35元，令漲大盤挑戰歷史高點12,682。

群益投顧指出，資金行情轉進台積電、聯電、聯發科等權值股輪流帶領半導體族群續強，指數一度至12,502點波段新高，雖然歷經24日殺盤，但大盤仍舊未出現翻空疑慮。

群益投顧指出，24日大盤出現一根開高走低帶大量的黑K棒，隨著台積電ADR大漲，指數27日開高，然而要能站穩早盤高點才能續衝，如往下跌破黑K低點12,266，短線將進入回檔。

此外，留意近期中小型股開高走低慣性，短期資金較偏好半導體族群、上市電子股，等待櫃買指數轉強站回短期均線，再積極操作中小型股。

(中時新聞網)