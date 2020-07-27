全台第一家海洋主題飯店「COZZI Blu和逸飯店桃園館」將於7月29日試營運，這是國泰飯店觀光事業繼慕軒、和逸與國 泰萬怡酒店後，集團旗下第四個飯店品牌、第七個據點，新飯店加入營運後，國泰觀光事業旗下各飯店客房總數達1,213間。
有別於過去Hotel Cozzi和逸飯店的規格，有218間客房、並結合日本西武集團Xpark及新光影城，提供一站式度假體驗的COZZI Blu和逸飯店桃園館，不僅具備了休閒度假飯店的該有的元素，可滿足休旅和度假客層的需求，也希望積極搶攻新人婚宴，以及企業商旅會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽的商機，挾一應俱全的硬體設施與具經驗的服務團隊，展現滿足全客層需求的「通吃」雄心與企圖。
COZZI Blu和逸飯店桃園館標榜飯店設計規劃取材自法國科幻小說之父凡爾納所寫的《海底兩萬里》，不僅客房、餐廳、遊憩場域等有如國際郵輪，設計師更巧妙地將海洋元素置入不同的空間中，體現奧秘的、浪漫的、冒險的、熱情的，以及歡樂的意象，像舖陳劇本般呼應故事主題，環環相扣、高潮迭起。不過，旅人置身飯店館內其實不像故事中的「鸚鵡螺號」潛水艇，反而像現今的國際豪華郵輪，讓旅人充滿驚喜與期待。
因為疫情，「STAYCATION」 與「偽出國」成了今年旅遊市場最夯最熱的主張，2013年開出第一家飯店，並以平均一年開一家飯店速度開出第7家飯店的國泰飯店觀光事業，也結合創新旅宿體驗及精緻化服務，透過COZZI Blu和逸飯店桃園館體現了在2020年成為觀光旅遊市場中蔚為顯學的：「 stay (停留) ＋ vacation (度假）」生活態度。這不是巧合，而是國泰飯店觀光事業「因有遠見故有備而來」。
實際走訪為正式迎接旅人而「備戰」的COZZI Blu和逸飯店桃園館，不僅可發現這個台灣後疫情時代第一家新飯店，風格、氣韻與機能與過去和逸酒店截然不同，並具備了許多競爭優勢，展現問鼎桃園飯店市場龍頭的企圖，綜合這些優勢則包括：
1.交通便利／COZZI Blu鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分鐘即可抵達，距離桃園國際機場也僅要10分鐘車程，交通非常便捷。
2.一站體驗／COZZI Blu除與日本橫濱八景島「Xpark水生公園」合作，並緊鄰「新光影城」及「華泰名品城」，強強聯手形成「聚落」，提供One Stop多元旅遊娛樂與購物消費體驗。
3.國際規格／COZZI Blu雖是國泰飯店觀光事業自創品牌，卻以國際飯店規格打造，218間客 房有10種不同房型，並設有健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施。
4.優質餐飲／突破和逸酒店過去餐飲採守勢作風，COZZI Blu設有250座位的大型Buffet自助餐廳〈逸．市集〉，以及時尚中餐廳〈逸薈軒〉，更有一可容納400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動，挾卓越硬體與精緻菜餚，可望成為大桃園最具餐飲優勢的飯店。
COZZI Blu和逸飯店桃園館7月29日暖身試營運，可以肯定的是這新飯店將搭上國旅大爆發列車，加上飯店強力促銷，8月31日前到飯店入住、用餐，均享有多重優惠與滿額抽獎，所以將為2020年下半年旅人搶先入住體驗的新型態觀光飯店。
(工商 )
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