COZZI Blu和逸飯店．桃園館的迎賓大廳，以透白的水母造型燈和多樣海洋生物元素點綴公共空間。（圖／姚舜）

以海洋概念規畫的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，規畫有以郵輪船艙主題設的的Cabin Zone。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館內的Cabin Zone，具備多元休閒娛樂功能，大人與小孩可充分利用。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館內除中西餐廳外，並有一屬「大人系」的時尚酒吧〈Blu Bar〉，空間挑高且裝潢時尚頂級。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館內的時尚酒吧〈Blu Bar〉，規畫有不同的餐飲體驗區，非常有層次。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館內規畫有不同的休憩或社交空間，〈Blu Bar〉時尚酒吧旁即有一獨立空間讓客人閱讀、小憩或聊天小聚。（圖／姚舜）

標榜以國際飯店規格設計的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，除餐廳、宴會廳與酒吧餐飲設施，並有健身房、休閒娛樂中心與新潮電競設備。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的宴會廳，主舞台設置寬達19公尺、766吋超大型無接縫螢幕，吊燈則是以魚群飛躍為意象設計。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館內有一可容納250位客人的大型BUFFET自助餐廳〈逸．市集〉，餐廳有一區域與日本Snow Peak露營品牌合作，以Glamping奢華露營概念打造「室內的戶外營地」。（圖／姚舜）

COZZI Blu飯店內〈逸．市集〉自助餐廳，有一區域可傳遞Glamping奢華露營體驗。（圖／姚舜）

COZZI Blu飯店內〈逸．市集〉自助餐廳，規畫有不同的用餐區，每個餐期可接待250位客人。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的中餐廳〈逸薈軒〉，現代中國風的裝潢設計非常大器，有132個座與不同規格包廂。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館館內各樓層梯廳非常寬闊舒適。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館全棟有218間客房，並規畫有10種不同房型，並以海洋和郵輪意象為裝潢設計元素。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的每間客房，均設計有一長長的工作檯，客人可當工作桌，也可以放置3C用品。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館有10種不同規格房型，其中包括有一般飯店少見的6人房。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的套房房型，有獨立起居室和走入式（Walk in）的更衣室，非常高級。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的此套房房型，長沙發後就是書桌，可讓商務人土在此看資料或打電腦回信。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館的客房衛浴設計很有質感，其中許多房間的浴室都有2個洗臉檯，非常貼心。（圖／姚舜）

COZZI Blu和逸飯店．桃園館有機器人，可接受房客召喚送餐飲或帶路協助帶客人到客房。（圖／姚舜）

全台第一家海洋主題飯店「COZZI Blu和逸飯店桃園館」將於7月29日試營運，這是國泰飯店觀光事業繼慕軒、和逸與國 泰萬怡酒店後，集團旗下第四個飯店品牌、第七個據點，新飯店加入營運後，國泰觀光事業旗下各飯店客房總數達1,213間。

有別於過去Hotel Cozzi和逸飯店的規格，有218間客房、並結合日本西武集團Xpark及新光影城，提供一站式度假體驗的COZZI Blu和逸飯店桃園館，不僅具備了休閒度假飯店的該有的元素，可滿足休旅和度假客層的需求，也希望積極搶攻新人婚宴，以及企業商旅會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽的商機，挾一應俱全的硬體設施與具經驗的服務團隊，展現滿足全客層需求的「通吃」雄心與企圖。

COZZI Blu和逸飯店桃園館標榜飯店設計規劃取材自法國科幻小說之父凡爾納所寫的《海底兩萬里》，不僅客房、餐廳、遊憩場域等有如國際郵輪，設計師更巧妙地將海洋元素置入不同的空間中，體現奧秘的、浪漫的、冒險的、熱情的，以及歡樂的意象，像舖陳劇本般呼應故事主題，環環相扣、高潮迭起。不過，旅人置身飯店館內其實不像故事中的「鸚鵡螺號」潛水艇，反而像現今的國際豪華郵輪，讓旅人充滿驚喜與期待。

因為疫情，「STAYCATION」 與「偽出國」成了今年旅遊市場最夯最熱的主張，2013年開出第一家飯店，並以平均一年開一家飯店速度開出第7家飯店的國泰飯店觀光事業，也結合創新旅宿體驗及精緻化服務，透過COZZI Blu和逸飯店桃園館體現了在2020年成為觀光旅遊市場中蔚為顯學的：「 stay (停留) ＋ vacation (度假）」生活態度。這不是巧合，而是國泰飯店觀光事業「因有遠見故有備而來」。

實際走訪為正式迎接旅人而「備戰」的COZZI Blu和逸飯店桃園館，不僅可發現這個台灣後疫情時代第一家新飯店，風格、氣韻與機能與過去和逸酒店截然不同，並具備了許多競爭優勢，展現問鼎桃園飯店市場龍頭的企圖，綜合這些優勢則包括：

1.交通便利／COZZI Blu鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分鐘即可抵達，距離桃園國際機場也僅要10分鐘車程，交通非常便捷。

2.一站體驗／COZZI Blu除與日本橫濱八景島「Xpark水生公園」合作，並緊鄰「新光影城」及「華泰名品城」，強強聯手形成「聚落」，提供One Stop多元旅遊娛樂與購物消費體驗。

3.國際規格／COZZI Blu雖是國泰飯店觀光事業自創品牌，卻以國際飯店規格打造，218間客 房有10種不同房型，並設有健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施。

4.優質餐飲／突破和逸酒店過去餐飲採守勢作風，COZZI Blu設有250座位的大型Buffet自助餐廳〈逸．市集〉，以及時尚中餐廳〈逸薈軒〉，更有一可容納400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動，挾卓越硬體與精緻菜餚，可望成為大桃園最具餐飲優勢的飯店。

COZZI Blu和逸飯店桃園館7月29日暖身試營運，可以肯定的是這新飯店將搭上國旅大爆發列車，加上飯店強力促銷，8月31日前到飯店入住、用餐，均享有多重優惠與滿額抽獎，所以將為2020年下半年旅人搶先入住體驗的新型態觀光飯店。

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