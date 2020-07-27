台中沙鹿火車站今早8點12分發生一起火車撞死人事故，一名年約70歲男子遭到撞擊，當場死亡，遺體倒臥在路旁。台鐵事後表示，該路人因侵入「清水=沙鹿」區間車路線遭到撞擊，傷勢嚴重當場死亡。

台鐵傳撞死人事故！1路人遭沙鹿站區間車撞斃。（圖／台鐵提供）

消防局表示，早上接獲火車站人員報案，立即派遣救災救護人員共12名到場。由於2511次區間車旅客約150人，由沙鹿站派人引導至車站，改乘其他交通工具，目前鐵路警察正處理事故中。

(中時新聞網)