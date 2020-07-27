Season hasn't even started yet but Serge and Nurk are already chirping at each other pic.twitter.com/9matoQzLe9 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2020

就算只是一場熱身賽，拓荒者中鋒紐基奇卻差點讓場上爆發全武行！紐基奇27日在熱身賽中，跟暴龍中鋒伊巴卡互揮手肘，更爆發激烈口角，幸好裁判及時介入，未讓衝突繼續擴大，拓荒者最後以104比110不敵暴龍，也吞熱身賽2連敗。

這場衝突是在上半場還剩4分11秒時發生，當時紐基奇拚命搶到籃板球，卻被伊巴卡撥出界外，眼見伊巴卡把手肘架到自己身體，紐基奇直接用手把伊巴卡手臂打掉，伊巴卡馬上回了一拐子，兩人頓時陷入激烈口角，眼見衝突一觸即發。

其實兩人今天表現不分高下，紐基奇貢獻17分、13籃板、5助攻、2抄截與2火鍋，伊巴卡也拿19分、6籃板，只是紐基奇才從長達16個月的辛苦復健當中，重新回到場上拚戰，如今當然更加保護自己，面對伊巴卡的挑釁自然很不爽。

拓荒者這場熱身賽也沒拿出所有戰力，明星後衛利拉德因為左腳發炎，賽前才決定休兵，拓荒者總教練史托茲透露，利拉德的腳傷已經接受X光檢查，結果呈現陰性，並無結構性損傷，史托茲樂觀評估利拉德應該可以打最後1場熱身賽。

(中時 )