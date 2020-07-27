高雄市長補選倒數計時，國民黨台北市議員李明賢接受媒體訪問時，以棒球為例來比擬國民黨候選人李眉蓁和民進黨的陳其邁選情。他直言陳其邁是美國大聯盟，李眉蓁是中華職棒，美國大聯盟當然有不能輸的壓力，所以現在壓力更多的是陳其邁。

對於高雄市長補選選情，李明賢日前接受「Yahoo TV 風向台灣」的專訪表示，選戰倒數計時，現在對國民來說，最重要的第一個就是要催出國民黨的基本盤，其次要降低罷韓這些選民的投票意願，所以這兩個努力，是最後一個關鍵。

李明賢更表示，現在壓力最大的昰陳其邁，雖然陳其邁看起來很輕鬆打，可是多少還是感受到陳其邁的緊張，因為不管如何，這是一個罷免選戰，外界都認為陳其邁贏定了，反而會對陳其邁造成壓力。

李明賢更以棒球為例，陳其邁昰美國大聯盟，必須要打出一場好球，可是對李眉蓁來說，就好比是中華職棒，就變成美國大職棒要打中華職棒，壓力當然在美國大聯盟身上！所以現在承受更多壓力的是陳其邁。

(中時新聞網)