繼加州之後，佛羅里達州的新冠肺炎疫情在周日超越美國剛爆發疫情時受創最嚴重的紐約州。

根據路透社統計，被譽為「陽光之州」的佛羅里達周日新增確診達9,300人，使累計確診數達到42萬3,855人，僅次於加州的總確診數44萬8,497人。現在紐約州的疫情在美國退居第三，總確診數為 41萬5,827人。德州總確診數排名第四，為39萬1,000人。

以7月來看，佛州每日平均新增逾10,000人確診，加州平均每日新增8,300例，紐約州每日平均增加700例。

不過，紐約的新冠肺炎死亡人數仍是全美之首，迄今已有3萬2,000人死於該嚴重急性呼吸道疾病。佛州排名第八，迄今近6,000人因此病故。

目前美國的累計死亡病例已經超過14萬6,000人，幾乎占全球總死亡病例的四分之一。美國總確診數已接近420萬人，亦即每79人就有至少1人遭到新冠狀病毒感染。

(時報資訊)