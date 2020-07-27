義甲本季(2019-20)復賽的冠軍出爐，尤文圖斯27日以2-0擊敗桑普多利亞，提前兩輪稱霸義甲，將連續奪冠紀錄推進到「9連霸」。尤文當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)上半場攻進個人本季第31球，自各地頂級聯賽復賽以來，C羅踢進10球是歐洲第一。

C羅同時追平尤文前輩波雷爾(Felice Borel)1933-34球季創下的單季31進球隊史紀錄，他在IG表示：「連續兩冠(C羅2018年加盟尤文)繼續為這支偉大的球隊締造歷史。這一冠獻給所有尤文圖斯球迷，特別是那些因世界大流行病(新冠肺炎)而受苦的人們。你們的勇氣與決心是我們爭冠的動力，給你們一個大大的擁抱。」

義大利的新冠肺炎感染數(24萬)已被很多國家超越，但死亡人數3.5萬是世界第5。今年疫情爆發時，曾讓尤文擔憂賽季取消而錯失冠軍。尤文中後衛波努奇(Leonardo Bonucci)表示：「這是最美妙的一次成功，也是最困難的一次。今年世界發生許多事，中斷了好幾個月才復賽非常辛苦。」

歐洲頂級足球聯賽只有3隊締造過9連霸，義甲尤文圖斯、蘇格蘭超級聯賽的塞爾提克、保加利亞甲級聯賽的盧多戈雷茨。

(中時新聞網)