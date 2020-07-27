高雄市長補選進入倒數階段，國民黨高雄市長候選人李眉蓁25日舉行競選總部成立大會，國民黨主席江啟臣及前主席洪秀柱、朱立倫及立委林為洲、蔣萬安以及台北市議員游淑慧皆到場。游淑慧稍早表示，來為高雄市長補選輔選，卻突問台北市長選舉，讓她一時摸不著頭腦，原來是黨內開始討論北市長挺誰的議題，她不禁高呼「超前討論」。

游淑慧在臉書指出，來為高雄市長補選輔選，卻突被問台北市長選舉，讓她仗二金剛摸不著頭腦，以為聽錯題目。「原來是黨內開始討論北市長挺誰的議題，超前討論」。游說關於這個議題，她先不談人選，而從她心中的條件開始談，她表示，做為國民黨員，她希望有強勢候選人，選戰時能攻守自如，甚至聯合作戰。而做為曾在市府多年的工作人員，則希望有熟悉市政的候選人，不一定要明星或聲量人物，而是實實在在的把市政向前走、重開機。

游淑慧最後表示，國民黨需要懂攻防的「強人」，台北市需要懂市政的「能人」，「我是不是太貪心了」。

網友則表示「其實只要讓民進黨怕的人就行了」、「徵召有知名度素人吧」、「我建議找趙少康，一掃當年敗北之恥」、「羅智強」、「有遠景才有希望」、「黃大洲不會講話，但打下了現在台北的根基，排除萬難的執行都更。偏偏這種會做事專注的人很難在現今的政治氛圍選贏」。

(中時新聞網)