館長在直播中聊到愛兒斷腿，忍不住眼眶泛淚。（截自YouTube飆悍館長頻道）

館長 小館受傷/昨天直播終止原由是這樣 館長不捨落下男兒淚 粉絲們看了好難過

知名網紅、以硬漢形象出名的「館長」陳之漢，在直播時當眾掩面淚崩、坦承軟弱！原來他的4歲兒在公園玩時，意外被打籃球的人踩斷腿，右小腿2根脛骨全斷，整晚不停痛醒、哭醒、哀嚎，讓館長也忍不住在螢幕前落下男兒淚，感嘆「小孩會讓男人很軟弱」。

館長在25日晚直播途中臉色大變，緊急中斷直播，昨（26日）凌晨臉書貼出兒子腿部上石膏照片，簡短說明4歲兒被打籃球的人踩斷腿。

館長在昨晚直播中詳細說明兒子意外發生情形。館長表示，25日晚上兒子由保母照顧，兒子說要玩溜滑梯，保母便帶他去附近公園。兒子甩開保母手跑到籃球場旁邊，剛好球拋過來，一名球友跳出來救球，就這樣剛好踩斷兒子的腿。

館長說兒子不肯吃止痛藥，整夜痛醒、哭醒又痛醒，叫得很慘，看他小小身軀受苦，館長也忍不住拿起毛巾擦眼淚，直嘆「小孩會讓男人很軟弱」，也順勢向粉絲喊話「真的要孝順父母」。

儘管心疼，但館長也說「這都是命」，不會去怪保母、對方，自己以前也打籃球，知道情況。不過他也提醒父母，小孩就是不受控，一定要牽好。

粉絲除安慰館長、祝福小館早日康復，也有人表示「看到小孩的狀況我也曾經遇過，之前在家裡附近的籃球場打球，上籃完回頭看有沒有進，就覺得腳踢到了東西，轉回來才發現踢倒一個很小的小孩，運氣好小孩只有跌倒沒受傷，但他阿公走過來是先跟我道歉然後跟小孩講不可以亂跑，我還蠻慶幸遇到理性的家長，不得不說大人帶小孩出去如果沒有牽住，至少也要保持隨時能照顧到的距離，小孩真的很脆弱，希望館長的小孩能早日康復」。

(中時新聞網)