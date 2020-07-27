北京對美國駐成都總領事館下達72小時閉門令，閉門大限今（27）日上午10時將至，據陸媒報導，美駐成都總領事館已在今日上午6時18分降下美國國旗。

美國駐成都總領事館最新畫面。

🇺🇸 Lowered the #US National Flag at 06:18 AM, July 27 Beijing Time.

U.S. Consulate General in #Chengdu #China closed, as the 72-hour deadline for the Americans to shut the office down ends Monday morning. pic.twitter.com/zTMwTrweCA — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) July 26, 2020

（持續更新）

(中時新聞網)