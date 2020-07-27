直播》閉館大限到 美駐陸成都總領事館降下美國國旗 09:182020/07/27 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京對美國駐成都總領事館下達72小時閉門令，閉門大限今（27）日上午10時將至，據陸媒報導，美駐成都總領事館已在今日上午6時18分降下美國國旗。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京對美國駐成都總領事館下達72小時閉門令，閉門大限今（27）日上午10時將至，據陸媒報導，美駐成都總領事館已在今日上午6時18分降下美國國旗。 美國駐成都總領事館最新畫面。 🇺🇸 Lowered the #US National Flag at 06:18 AM, July 27 Beijing Time. U.S. Consulate General in #Chengdu #China closed, as the 72-hour deadline for the Americans to shut the office down ends Monday morning. pic.twitter.com/zTMwTrweCA— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) July 26, 2020 （持續更新） (中時新聞網) #成都總領事館 #美國國旗 #閉門 #降下 #大限 也許您會感興趣 推薦閱讀 報復美方！傳陸擬關閉美國駐成都總領事館 15:452020/07/23 財經 報復！陸外交部宣布 關閉美駐成都總領事館 12:042020/07/24 國際 中要求美方關閉美國駐成都總領事館 12:392020/07/24 財經 《國際金融》中國下令美國關閉成都總領事館 陸股急挫、美股期貨走跌 12:502020/07/24 財經 《盤後解析》美中又槓上、台股急跳水 周線連6紅 14:322020/07/24 財經 陸關閉美駐成都總領事館原因曝光 日媒驚爆竟和西藏有關！ 18:412020/07/24 兩岸 央視直播美駐成都總領事館關門 觀看人數直逼台灣人口！ 19:422020/07/24 兩岸 中美秀拳頭 全球股市腿軟 04:102020/07/25 財經要聞 報復休士頓逐客 開鍘間諜群聚大本營！陸令美撤館 央視直播看好戲 04:102020/07/25 國際大事 MLB》沒觀眾卻有歡呼聲 球迷抱怨「見鬼了」 08:432020/07/26 體育 國際熱門新聞 老鼠屎？新加坡共諜在美認罪 星前外交高官火大痛罵蠢蛋 - 國際 慘不忍睹！SpaceX的星鏈衛星 毀了彗星觀測照 - 國際 砍到見骨！爆料新書重傷皇室關係 梅根哈利回不去了 - 名流 經典電影《亂世佳人》 最後一位演員奧莉薇亞德哈薇蘭去世 - 國際 直播》閉館大限到 美駐陸成都總領事館降下美國國旗 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。