振興三倍券7月15日正式上路，不少店家都推出三倍券專屬優惠，吸引消費者上門。民進黨桃園市議員王浩宇指出，店家收到的三倍券最高達40%，相較於三倍券推出前，業績成長一倍以上。
三倍券上路，不少市場、夜市等攤商，對於是否收三倍券相當苦惱，不收怕民眾不消費，收了擔心兌現、找零麻煩。
日前王浩宇在臉書指出，因為三倍券推出，百貨、賣場業績都有30%～50%不等的成長，有量販店連貨架都被搬空了，呼籲「店家快收吧！」
昨日他再度指出，夥伴生活北中南各區收到的振興券占比從29%~40%不等，相較於三倍券推出前業績成長一倍以上，問「還有人不想收（三倍券）？」
網友表示，「很夯耶，很多餐廳都使出振興券才有的優惠」「感覺不夠用了，太多商家有優惠，根本不知道去哪家消費好」「晚上去台中COSTCO寸步難行」，但也有人認為「原本生意就好到不行的不收也沒差」「上週在台南夢時代專櫃消費，雖然沒用振興券，櫃姐還是給了最高優惠」。
(中時新聞網)
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