台鐵2511次區間車上午8時許於清水=沙間發生交通事故，一名年約70歲男性遭撞，致該名民眾當場死亡，遺體倒臥在鐵軌旁，目前鐵路警察正處理事故中。

消防局表示，早上接獲火車站人員報案，立即派遣救災救護人員共12名到場。

由於2511次區間車旅客約150人，由沙鹿站派人引導至車站，改乘其他交通工具，目前鐵路警察正處理事故中。

(中時 )