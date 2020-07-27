哈薩克一小鎮薩特帕耶夫（Satpayev），日前發生一起綁架性侵案件，嫌犯是一名62歲男子，但受害者卻是一名年僅5歲的女童，消息一出，引起鎮民憤怒，數百民眾包圍警察局，甚至縱火燒車，要求警方交出兇手，好讓他們「私刑處理」。

根據馬來西亞《中國報》報導，警方一開始也曾搜索過嫌犯所居住的公寓，但因為女童當時被嫌犯藏起來，所以警方並沒有找到。最後是在當地警方與熱心民眾挨家挨戶地搜尋下，最終在嫌犯家找尋到被膠帶綑綁、全身赤裸的女童，最後送醫檢查後證實，女童已遭到性侵，而這名62歲的男子被控綁架、性侵等最，已被警方逮捕。

而抓到兇手的消息傳出後，數百位憤怒的民眾前往警局，要求警察將犯人交出來，甚至開始對警局投擲石塊、棍棒，甚至燒毀許多部車輛，其中也包含警車。而警局周遭的鄰居也很擔心地對媒體表示，他們也很擔心有發怒的人來到他們家縱火。

哈薩克律師聯盟主席別爾卡馬洛夫（Serik Berkamalov）說，憤怒民眾說要對性侵兒童犯「私刑」，因為他也是1名父親，所以他能感同身受，但他也說道「可以理解想要動私刑者的心情，但是，你不能支持他們」。而根據哈薩克法律，性侵兒童的犯人將被處以「化學去勢」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)