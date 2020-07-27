坐了兩場板凳後，印地安人隊張育成今（27）日獲得先發機會，在對皇家隊之戰擔任先發三壘手、打第9棒；並在4局下第2次打擊時敲出游擊區內野安打，大聯盟生涯首安出爐。此役他打滿全場，3打數1安打，被三振1次，也有1次四壞球，得1分，打擊率3成33。

張育成2局下首次走上打擊區，結果打成雙殺打，幸好沒有影響心情；4局下面對皇家隊第二任中繼投手史佩爾，球數1好1壞，打成游擊方向滾地球，靠腳程跑出內野安打，是大聯盟生涯首安。稍後並藉著隊友J.拉米瑞茲的3分全壘打回本壘得分，此役拉米瑞茲單場雙響炮，有4分打點。

6局下張育成連續選到4個壞球，獲保送上一壘，不過接下來隊友擊出雙殺打，他在二壘前出局，8局下則揮棒落空遭到三振。

守備方面，前8局張育成都守三壘，9局上林鐸退場，阿若尤上場守三壘，張育成移防游擊區。最後印地安人隊以9比2輕取皇家，系列賽2勝1敗佔上風。

(中時 )