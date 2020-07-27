儘管新冠肺炎疫情再起，引發各界擔憂，但白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）仍預期，美國經濟將在今年第三季、第四季出現20%的成長。
外媒報導，庫德洛在CNN「State of the Union」節目上表示，他認同部分州出現病例飆升，影響了經濟復甦的力道，但整體來說前景仍相當樂觀，認為經濟V型復甦已到位，今年下半年兩季的經濟成長率將達到20%。不過，他也坦承有關經濟復甦的力道有待討論。
美國將在30日公布第二季國內生產毛額（GDP）的首次預估。國際貨幣基金會（IMF）預測美國4~6月GDP將較去年同期衰退37%；而美國聯準會（Fed）對於今年下半年經濟前景一直較為謹慎樂觀，預估2020年GDP將衰退6.5%。
而美國正就新一輪經濟刺激方案進行談判，庫德洛指出，下一輪救助方案將包含向美國人提供1200美元的現金，並延長驅逐房客禁令。
(中時新聞網)
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