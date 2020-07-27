黎明派出所志工團隊特地舉辦餐敘聯繫感情，並請外燴團隊準備多項佳餚慰勞辛勞為民服務的員警。（警方提供／陳世宗台中傳真）

109年1至6月份統計全國刑事案件，台中市政府警察局於全般刑案、詐欺、暴力犯罪及竊盜案件發生數皆為六都最低，108年年度肅槍、緝毒、掃黑、打詐等多項治安維護重點工作績效蟬連六都之冠，徹底洗刷外界對於臺中＝「慶記之都」及台灣高譚市等汙名。

警方指出，依警政署治安民調「民眾對居住社區治安滿意度」項目，台中市民滿意度高達95％，為六都第一。也給予致力於維護臺中治安保障人民安全而辛勞的員警最大肯定。

警方表示，後疫情時期來臨，隨著政府透過振興三倍券讓經濟復甦恢復穩定，台中市警方對於治安的要求絲毫不懈怠，7月份接連數日擴大臨檢嚴厲掃蕩不法，緝毒、肅槍、掃黑任務雷厲風行，令宵小望而卻步。

警方也加強宣導犯罪防治及交通安全，透過民間力量納入反毒通報網，持續與社區管理員及鄰里長進行警民配合攜手合作，達成「治安社區化」目標。

為感謝警方長久以來對於治安維護著有實績，中市警第四分局黎明派出所全體志工團隊特地舉辦餐敘聯繫感情，並請外燴團隊準備多項佳餚慰勞辛勞為民服務的員警，讓員警吃得相當滿足，直呼吃飽又有力氣可以繼續打擊犯罪為民服務啦！

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(中時 )