由於全球晶片龍頭廠英特爾7奈米製程延後半年恐委外代工，台積電ADR盤後大漲9.5％，激勵台積電27日開盤大漲，早盤更一度觸及漲停板價424.5元，市值逾11兆元，再創新高，並帶領加權指數飛躍歷史天險12,682點，早盤高點達12,686.36點。

法人分析，台積電股價、市值及漲幅均創下歷史紀錄，在被動基金搶補下，27日寫下三大驚奇。

群益投顧分析，英特爾七奈米製程將延後半年量產，同時也考慮委外代工，台積電ADR股價24日暴漲9.5％，反應可望受惠英特爾晶片委外趨勢。但不論是AMD市占率提升或英特爾找台積電代工，都是長線題材，短線有過度反應之虞。

宏遠投顧則認為，英特爾持要續在CPU領域維持霸主地位，找台積電代工將成為唯一選擇的路，但就台積電而言，短期最大利多消息已顯現，台積電股價也將會表現強勢，目前外資最高目標價已喊到500～530元，但台積電是一枝獨秀，還是也可以帶動電子類股股價跟著上漲？ 將攸關於台股大盤指數的表現。

(工商 )