新冠疫情爆發產生的影響，南韓今年上半的汽車產出大減近兩成，來到自2009年金融風暴以來的產出低點。

南韓在2009年上半的汽車產出為153萬輛，主要是受到當時雷曼兄弟倒閉的金融風暴影響。根據韓聯社引述南韓汽車製造協會(KAMA)的數據顯示，南韓在今年上半的汽車產出為163萬輛，較前一年下跌了19.8%。

今年上半產出的下跌主要是受到出口下跌影響，包括現代汽車等南韓汽車製造商今年上半出口暴跌地年減33.4%，來到82.67萬輛。另外由於受到政府稅負的刺激政策，國內銷售則來到近四年的佳績，為80.25萬輛。

在個別製造商的產出跌落方面，已為印度馬恆達(Mahindra)收購的雙龍汽車(SsangYong Motor)暴跌32.6%最多，通用韓國(GM Korea)減少31%次之，起亞汽車下跌18.5%，現代汽車則年減17%來到74.23萬輛。

(時報資訊)