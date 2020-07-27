聯發科(2454)本周五法說會即將登場，為IC設計股指標風向球，由於聯發科第二季營收一舉超越財測，故市場對於其第二季財報表現賦予高度期待，挾大盤大漲逾300點開出，聯發科跳空開高，一度上揚逾4%，股價再度站上700元大關，最高達706元，再創18年新高，聯發科歷史天價是2002年4月時的783元。

聯發科持續拓展5G SoC產品線，均採用台積電(2330)7奈米製程，上周甫推出天璣720，劍指5G中階市場，目前聯發科在5G SoC產品線齊全，包括有天璣1000、天璣800等系列，市場也傳出，下半年聯發科有機會推出更「親民」的天璣400系列，屆時大陸市場5G智慧型手機的平均售價可能會再降低，對於滲透率的提升會進一步拉抬。

聯發科將在本周五舉辦法人說明會，預計會由執行長蔡力行主持，除公布第二季財報表現外，對於第三季展望、5G、ASIC(客製化晶片)等產品發展均會做出更明確說明。

聯發科上周五交易日三大法人轉買為賣，合計賣超1134張，其中外資賣超957張。

(時報資訊)