英特爾（Intel）7奈米處理器進度延遲，市場看好台積電(2330)將受惠，台積電美國存託憑證（ADR）上周五大漲近9.7%，激勵台積電早盤衝上漲停達424.5元新高，市值同步創新高，達11兆元。

台積電ADR收盤創新高為73.90美元，大漲6.53美元，漲幅9.69%，換算每股達新台幣436.84元。台積電上周五股價收在386元，外資反手買超13378張。

英特爾表示，7奈米製程產品將延遲6個月上市，且不排除將晶片委外代工；，對手超微（AMD）與晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）則同步大漲，並同創歷史新高。

市場看好超微可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電營運也將連帶受惠，此外，市場並預期，英特爾若委外代工，台積電贏得訂單的機率高，將為營運注入成長新動能。

台積電ADR創新高，上周五盤中一度達75.77美元，漲8.4美元，漲幅達12.46%。台積電ADR收盤創新高為73.90美元，大漲6.53美元，漲幅9.69%，換算每股達新台幣436.84元。台積電今早開盤跳空開高漲近9%，達424.5元新高，市值也攀高至11兆元，股價與市值同創歷史新高。

(時報資訊)