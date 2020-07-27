台中電廠貨櫃區凌晨竄火舌 幸無傷亡 10:292020/07/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中發電廠南六路貨櫃區今天凌晨3時許發生火災。（台中港務消防隊提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中發電廠南六路貨櫃區今天凌晨3時許發生火災。（台中港務消防隊提供／陳淑娥台中傳真） 台中發電廠南六路貨櫃區今天凌晨3時許發生火災，4間貨櫃及一怪手、一輛堆高機、2台貨車遭燒損，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡，起火原因待調查中。 台中港務消防隊表示，凌晨3時許接獲通報，台中發電廠南六路A2貨櫃區發生火災，該鐵皮倉庫平時存放台電包商材料、各項器材，內有存放乙炔鋼瓶。 消防人員表示，現場燃燒面積約500平方公尺，初步估財務損失共4間貨櫃及一怪手、一輛堆高機、2台貨車，所幸無人員傷亡，起火原因待鑑定。 (中時 ) #貨櫃 #火災 #台中港 #鐵皮 #倉庫 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 吳佩蓉認了李眉蓁風暴是她搞的 趙少康竟這樣回應全場笑翻 - 政治 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 31億元威力彩頭獎明「會開出嗎？」命理師：地震已預示… - 生活 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒 - 星光 - 時尚 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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