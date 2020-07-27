台中發電廠南六路貨櫃區今天凌晨3時許發生火災。（台中港務消防隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中發電廠南六路貨櫃區今天凌晨3時許發生火災，4間貨櫃及一怪手、一輛堆高機、2台貨車遭燒損，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡，起火原因待調查中。

台中港務消防隊表示，凌晨3時許接獲通報，台中發電廠南六路A2貨櫃區發生火災，該鐵皮倉庫平時存放台電包商材料、各項器材，內有存放乙炔鋼瓶。

消防人員表示，現場燃燒面積約500平方公尺，初步估財務損失共4間貨櫃及一怪手、一輛堆高機、2台貨車，所幸無人員傷亡，起火原因待鑑定。

(中時 )