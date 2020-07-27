台彩官網公布的冷熱號碼，其中「24」竟開出244次，機率高得嚇人。(圖擷自台彩官網)

威力彩開奨就在今晚！想中本期頭獎31億，晉身億萬富豪，該怎麼選號絕對是關鍵。常買彩券的民眾自有一套選號撇歩，不過，彩券公司公布的數據也許更具參考價值。根據台彩官網公布的冷熱號碼，其中「24」竟開出244次，機率高得嚇人，堪稱史上最紅的獎號。今天打算自選號碼，最夯號碼也許是最佳選擇。

2008年威力彩推出以來，12年間可發現，第一區號碼以「24」開出最多，總共開出244次，其次是「04」，共開出227次，然後是「03」，共有225次。第二區號碼中，獎碼開出最多為「02」、「05」，都開出177次，再來是「03」，共有163次。

買彩券選號要懂得趨吉避凶，除了夯號的選擇，避開冷門號也很重要。台彩資料顯示，第一區最少開出的獎號為「32」，歷年來只開出187次，遠比最夯號「24」少了57次；第2區最少開出的獎號為「07」，歷年來只開出156次，比最夯號「02」少了21次。

(中時新聞網)