看到安卓羅伯生如此神奇的三分球表現，實在看不出他才歷經909天才回到球場奮戰！靠著羅伯生讀秒階段連續投進兩顆三分球，雷霆終場102比97逆轉擊退七六人，羅伯生替補上場15分鐘，全場所得6分，全都是在最後50秒內拿下。
畢竟安卓羅伯生生涯三分命中率僅2成57，沒想到打完兩場熱身賽，他的三分球投4中3，「就是贏球，證明自己具備投籃能力。我今天感覺很舒服，從回來第1天開始，我就釋放了自己，我猜你們可能會說，我找回以前的狀態了。」
才剛經歷漫長復健過程歸隊的安卓羅伯生，原本雷霆需要他的豐富防守經驗，沒想到他卻展現強勢進攻火力，他先在最後49秒投進三分球，幫助雷霆98比97超前，接著又在最後12秒投進穩住勝局的三分球，雷霆簡直靠他一個人贏球。
眼見安卓羅伯生交出如此精采的火力表現，也讓雷霆整個板凳席為之沸騰，特別是雷霆主控兼球員工會主席保羅，因為他在這場比賽表現平平，8投2中，只拿5分、2助攻，且發生5失誤，卻被羅伯生的神準三分球表現徹底「拯救」了。
不過全場最悶的人，當屬眼見恩比德突然在賽前宣告腳傷缺陣，獨自領軍七六人的班西蒙斯，他拿下14分、11籃板及9助攻的準大三元數據，可是並未出現三分球出手，看到安卓羅伯生如此神奇的連進兩顆三分球，班西蒙斯也只能認了。
(中時 )
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