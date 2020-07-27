台積電27日亮燈漲停，攻抵424.5元歷史新高價位，扮演台股特快車最大引擎，加權指數大漲逾300點，盤中最高來到12,686點，刷新台股交易史上新高紀錄，法人看好在資金浪潮助攻下，後續仍有高點可期，持有台積電的46萬股東也笑納大紅包。

權值王台積電受惠未來展望成長可期，27日一度亮燈漲停，為2013年4月19日之後相隔逾7年再度見到漲停，盤中吸納資金近200億元，約佔大盤3成水位，帶起帆宣、家登等周邊供應鏈同樂。

台新投顧表示，台積電及AMD大漲，英特爾大跌反應投資人對英特爾製程推進及市占率前景的悲觀預期，並認為台積電將受惠英特爾外包產能趨勢，同時，受惠其客戶AMD市占率擴張，持續看好台積電及AMD相關個股的表現，上調台積電評等至強力買進，目標價460元。

根據台新投顧評估，台積電目標價420元時，貢獻點數334點，加權指數約達到12,747點，440元時，指數將達12,918點，達460元時，指數將突破「萬三」大關，來到13,090點。

(工商 )