鍾欣凌，可愛又快樂的粉紅豬

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已經成為2020下半年必看台劇之一，鍾欣凌的演技也是最備受討論的一點。她從諧星被認識，到後來用實力證明自己也能成為一個成功的演員。從戲劇綠葉、客串到飾演女主角的角色都非常亮眼，能讓人深刻記得她在劇中的表現。她從媽媽演到婆婆，不同形象的演出，有沒有讓妳看著看著會想到自己的媽媽呢？

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了前15大鍾欣凌討論度最高的戲劇作品，在等待《我的婆婆》連載的時間也可以一起來重溫那些經典作品喔～

fb/我的婆婆怎麼那麼可愛

開朗外表藏著的內心世界秘密-粉紅豬鍾欣凌四件你不知道的事

1 恩師李國修帶領進入舞台劇

鍾欣凌接受李國修的屏風劇團邀約，在《莎姆雷特》中演出沒有台詞士兵角色，她因此獲得經紀約，也一直晉升。但即使如此，她都不曾挑角色，只要收到什麼角色，她都會盡力演好。

不得不提的是第一次出演舞台劇時，也給自己非常大的壓力，導致緊張到氣喘發作，恩師李國修在之後每次登台前用都用氣功幫她治療咳嗽，讓她感到非常溫暖。

2 開朗的背後也曾經想輕生

外表樂觀開朗的她其實也藏著黑暗的秘密，她早期工作缺乏自信，憂鬱到曾經產生過輕生的念頭，哭著哭著就想從9樓跳下去，每天都很傷心，下意識的討好別人。

而她在學生時期也因為個性驕縱，有過被排擠的經歷，讓她更加體會到自己其實很需要朋友，也很害怕孤單。學著開始怎麼對身邊的人更好，在人群中也擔任開心果的角色讓自己更有存在的意義。

3 粉紅豬的故事

大家都叫她粉紅豬，但你們都知道為什麼會取這個綽號嗎？這個名字其實是在鍾欣凌剛出道的時候，有人曾經說過她的名字不太好記，就取了「粉紅豬」這個綽號。

後來她在路上遇到有人問她說「妳是紅粉豬吼」，她就很開心了。其實只要被記得，不管是什麼名字，她也很滿足了，因為至少她知道她的努力終於被看見，而現在相信不管是「鍾欣凌」還是「粉紅豬」，大家都已經很熟悉了！

4 讓別人笑就是讓自己笑

鍾欣凌曾經找不到自己的定位，所以她就有去做過自我能量的分析，希望從而更了解自己，當時老師告訴她「讓人家笑不是妳的責任」，讓她心裡拉扯了一段時間。

後來鍾欣凌發現，她其實打從心底喜歡讓大家笑，她認為「讓人家笑就是讓自己笑，像是慢慢在找一條路，那路好有點光了。」在這個過程中，逗樂大家變化成的是她的享受，而不再懷疑自己。

粉紅豬鍾欣凌的經典角色盤點

11 雨後驕陽

說到鍾欣凌在戲劇上的代表作就一定少不了雨後驕陽，這部戲有別於一般本土劇的狗血劇情，不同的是劇情裡以台灣製鞋產業為主軸，除了讓年輕一輩能更瞭解台灣手工皮鞋的興衰，也帶出了許多做人的道理。

鍾欣凌在劇中飾演陳玉霞（中年時期），雖然在接棒小甜甜的角色後，曾被觀眾質疑角色個性轉變太大，但憑著她的努力，在後期也受到了觀眾的肯定。連獲獎無數的楊貴媚都表示：「她把吃醋、中年喪子、女兒私奔的沉痛情緒詮釋得太好，我嚇到了。」

當年她還憑著這部劇獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎，在台上說出「我是諧星，我會演戲。謝謝你們愛看電視！」讓人印象深刻。

10 高塔公主

還記得在高塔公主裡孟耿如的媽媽嗎？她就是鍾欣凌所飾演的喔！

她和女兒的相處就像姊妹般，其中一幕是孟耿如失戀跑回家，她在劇中一邊抱著孟耿如一邊對她說「妳就當作是感冒，難過兩三天就沒事了！」這句話當時可是感動許多網友，彷彿真的收到了安慰。

在劇中，鍾欣凌也道出了許多媽媽的心聲「女人喔，就是要有個自己的家，要有一個愛妳的老公，然後看著自己的小孩健健康康，快快樂樂長大，那才叫幸福。」果然家人永遠是我們最好的避風港，長大後的你們有沒有這種感覺呢？

4 命中注定我愛你

鍾欣凌在《命中注定我愛你》劇中飾演陳欣怡的二姊，她曾經開心表示「雖然是第一次演孕婦，但感覺真好，戲裡可以吃個不停，戲外也有光明正大的理由吃，也不用擔心會變胖」，令許多網友會心一笑。

但是，其實孕婦真的不好當，劇中其中一幕鍾欣凌因在臨盆前被綁架，逼不得已讓陳喬恩在戶外幫她接生，讓當時還沒有生過小孩的她在拍攝前緊張得失眠了好幾天！

不得不提的是睽違七年她再次和陳喬恩的合作是在電影《我的少女時代》飾演陳喬恩的媽媽，從演她的姊姊到媽媽，讓鍾欣凌不禁開玩笑說「為什麼她還是可以演女兒，我要演她媽媽，我真的超不爽！」，不知道大家看到時有沒有會心一笑呢！

3 加油！美玲

鍾欣凌在《加油！美玲》劇中與阿龐搭檔飾演夫妻。演戲經驗豐富的她，居然是第一次演出病人，也是首次需要躺著演的戲，她不禁感嘆躺著其實沒有想像中好賺啊，其實非常不簡單，需要兼顧演戲時的表情還需要忍得住病房非常熱的溫度。

而在戲外雖然鍾欣凌跟阿龐沒有合作過，但是卻有一段奶水緣分。因為她當時生大女兒「兔寶」時，因奶水不足，而阿龐經紀人也剛生小孩，奶水也非常充足，在大女兒6個月大以前都多虧經紀人才餵飽「兔寶」。

2 你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

《貓的孩子》這部劇是關於家庭生活和親子關係，家庭是每個人都會經歷到的日常，每天其實我們都在經歷著這些難題。鍾欣凌在劇中飾演劉修甫的媽媽，因為經常被丈夫家暴，長期下去把所有希望都寄託在兒子身上，變成一個很在意兒子成就的母親。

戲外自己也是媽媽的她非常有感觸，在獲得迷你劇集／電視電影女主角獎後更在台上表示：「教育真的不容易，我們也都還在學習，學習帶著愛跟瞭解，為自己和跟下一代做對的事情」

1 我的婆婆怎麼那麼可愛

最近熱播中的劇就非這一部莫屬了！最大看點就是兩位女主角都是金鐘視后啦！劇情裡的婆媳問題、家庭成員之間的情感、還有傳統文化傳承的現實寫照，非常貼近我們的生活。

鍾欣凌在劇中飾演婆婆的角色，而大家也可以從她身上看到許多身邊長輩的縮影，也道出許多長輩們的金句，例如「我的身體我自己知道」，就彷彿聽到家裡的誰也曾經說過這句話一樣。

而鍾欣凌更在過世小兒子房子裡發現兒子不僅為她準備了專屬她的房間，還有寫著「媽」的杯子，讓鍾欣凌不禁抱著回想最近所受到的委屈，忍不住放聲大哭，很多網友都說鍾欣凌的哭戲真的非常有感染力，看著看著大家也跟著哭了起來。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月28日至2020年07月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『鍾欣凌戲劇作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)