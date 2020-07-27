台鐵遭撞死男路人 身分待釐清 10:332020/07/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市消防人員緊急將傷者救出。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵2511次區間車上午8時許於清水=沙鹿間發生交通事故，一名年約70歲男性遭撞，致該名民眾當場死亡，身分不明，遺體倒臥在鐵軌旁，目前鐵路警察正在調查釐清事故原因中。 消防局表示，早上接獲火車站人員報案，立即派遣救災救護人員共12名到場。 由於2511次區間車旅客約150人，由沙鹿站派人引導至車站，改乘其他交通工具，目前鐵路警察正處理事故中。 沙鹿光田綜合醫院表示，該患者到院已無生命徵象，全身多處嚴重創傷，醫護緊急搶救仍傷重急救無效。 (中時 ) #事故 #沙鹿 #火車站 #鐵路 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 吳佩蓉認了李眉蓁風暴是她搞的 趙少康竟這樣回應全場笑翻 - 政治 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 郁方夜店結緣爽嫁豪門 被爆是性愛機器 - 娛樂 23歲「暗黑新垣結衣」只穿內衣！躺下倒出超犯規兩粒 - 星光 - 時尚 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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