立法院日前通過修法，將農田水利會轉型為公務機關，台灣民意基金會今天公布民調，有4成民眾基本上贊成改制，3成3反對，基金會董事長游盈隆表示，贊同者明顯低於半數，這基本上就是一個缺乏社會共識的、強渡關山的立法。

台灣民意基金會今天召開記者會公布民調，針對今年7月2日立法院通過農田水利法，將近百年歷史的農田水利會轉型為公務機關，會長改為官派，民調顯示，有11.4％非常贊成，28.6％還算贊成，17.9％不太贊成，15.3％一點也不贊成，26.8％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在台灣20歲以上成年人中，有4成基本上贊成農田水利會改制，3成3反對，2成7沒意見或不知道。

他說，這項發現顯示，整體民意對農田水利會改制並不熱絡，儘管有4成的人基本上贊同，但仍明顯低於半數；這意味著「農田水利會」立法並不具備強大民意的支持。

與2017年12月所做的調查比較，基本上贊成「農田水利會改制」的人，兩年半來，只略增2.4個百分點；但是，反對的人則從兩年半前的50.6％，大幅縮小17個百分點到33.2％。

游盈隆認為，當執政黨要發動一項整個社會相對陌生的立法時，很可能出現的狀況是，贊成的人增加的很慢，但反對的人可能快速萎縮。但基本上就是一個缺乏社會共識的、強渡關山的立法。

他說，進一步分析顯示，農民對「農田水利會改制」看法嚴重分歧，贊成與反對各佔3成6，中產階級較傾向贊成，中下階級則是反對者較多或立場分歧。

從政黨支持傾向來看，民進黨支持者中有5成9贊成，1成7反對；國民黨支持者中，有5成4反對，2成6贊成；台灣民眾黨支持者中，5成6反對，中性選民中則有3成6反對，2成7贊成，中性選民反對者多於贊成者。

(中時 )