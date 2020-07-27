陳菊適不適任監察院長？43.2％的全國人民認為… 09:572020/07/27 中時新聞網 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳菊。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新民調顯示，全國有43.2%的人民認為前總統府秘書長陳菊適任監察院長，不適任的為42.7%，顯示人民看法兩極。 台灣民意基金會今公布最新國政民調，對於陳菊適不適任監察院長一事上，有43.2%的人民認為適任，不適任為42.7%，無意見為9.1%。 這份民調是台灣民意基金會在7月20日至22日舉行，成功訪問1076位年滿20歲的台灣人民，信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.99 個百分點。 (中時新聞網) #適任 #陳菊 #監察院長 #民調 #台灣民意基金會 也許您會感興趣 政治熱門新聞 吳佩蓉認了李眉蓁風暴是她搞的 趙少康竟這樣回應全場笑翻 - 政治 李眉蓁這張空拍圖 網爆和韓流竟差別在.. - 政治 最新街頭民調出爐 還挺李眉蓁嗎？高雄人曝真心話 - 政治 最新民調！蔡英文、蘇貞昌滿意度驚人 - 政治 罷韓後 高雄運將驚吐：在地人都在罵這句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。