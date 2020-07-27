最新民調顯示，全國有43.2%的人民認為前總統府秘書長陳菊適任監察院長，不適任的為42.7%，顯示人民看法兩極。

台灣民意基金會今公布最新國政民調，對於陳菊適不適任監察院長一事上，有43.2%的人民認為適任，不適任為42.7%，無意見為9.1%。

這份民調是台灣民意基金會在7月20日至22日舉行，成功訪問1076位年滿20歲的台灣人民，信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.99 個百分點。

(中時新聞網)